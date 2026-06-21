Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:42, 21 июня 2026Бывший СССР

Умер мобилизованный в ВСУ тиктокер Денчик

На Украине скончался мобилизованный в ВСУ тиктокер Денчик
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Тиктокер Денчик (настоящее имя — Денис Опара), которого мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), умер от двусторонней пневмонии. О его смерти сообщается на его странице в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Подчеркивается, что информация о дате похорон появится позднее. Денчику было 23 года.

Блогер прославился благодаря коротким видеороликами, которые он публиковал в социальных сетях — также он выступал со своими концертами. Музыкант любил также переосмыслять популярные мемы, экспериментируя с их подачей.

Ранее популярный российский блогер, соведущий YouTubе-канала «Ильдар Автоподбор» Вячеслав Паруков умер на 38-м году жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Севастополе на фоне воздушных атак ВСУ отменили продажу топлива. Губернатор призывает снизить потребление электроэнергии

    Опубликованы кадры последствий российских ударов по объектам ВСУ

    Зеленский сделал громкое заявление о связи Украины с Польшей

    Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом и Рубио

    Зеленский резко ответил на извинения Лукашенко

    Три авиабомбы ударили по украинской ТЭЦ

    Умер мобилизованный в ВСУ тиктокер Денчик

    Мощный удар авиабомбой по пункту дислокации ВСУ попал на видео

    Макрон заявил об изменении позиции Трампа по Украине после одного события

    Зеленский ответил на лишение его высшей госнаграды Польши

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok