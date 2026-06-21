Умер мобилизованный в ВСУ тиктокер Денчик

На Украине скончался мобилизованный в ВСУ тиктокер Денчик

Тиктокер Денчик (настоящее имя — Денис Опара), которого мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), умер от двусторонней пневмонии. О его смерти сообщается на его странице в социальной сети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Подчеркивается, что информация о дате похорон появится позднее. Денчику было 23 года.

Блогер прославился благодаря коротким видеороликами, которые он публиковал в социальных сетях — также он выступал со своими концертами. Музыкант любил также переосмыслять популярные мемы, экспериментируя с их подачей.

Ранее популярный российский блогер, соведущий YouTubе-канала «Ильдар Автоподбор» Вячеслав Паруков умер на 38-м году жизни.