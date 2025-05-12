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18:51, 12 мая 2025Интернет и СМИ

Популярный российский блогер умер на 38-м году жизни

Соведущий YouTubе-канала «Ильдар Автоподбор» Паруков умер на 38-м году жизни
Евгения Наумова
Евгения Наумова
Слава Паруков

Слава Паруков. Кадр: ИЛЬДАР АВТО-ПОДБОР / YouTube

Популярный российский блогер, соведущий YouTubе-канала «Ильдар Автоподбор» Вячеслав Паруков умер на 38-м году жизни. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, Паруков почувствовал себя плохо в середине марта: он жаловался на постоянную высокую температуру. Через некоторое время блогеру стало хуже, и его доставили больницу. Врачи обнаружили у него двустороннюю пневмонию с высоким процентом поражения легких.

Блогер провел неделю в реанимации, однако врачи не смогли его спасти.

«Слава был не просто частью компании — он был ее душой. (...) Порядочный, добрый, надежный и искренний человек, которого уважали все без исключения. Он до последнего боролся с тяжелой болезнью, проявив невероятное мужество и силу духа. Мы навсегда запомним его тепло, справедливость, юмор и готовность помочь», — говорится в сообщении в Telegram-канале проекта «Ильдар Автоподбор».

На YouTubе-канал «Ильдар Автоподбор» подписаны 5,5 миллиона пользователей. Ведущие проекта занимаются подбором подержанных автомобилей.

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