Зеленский раскрыл детали переговоров с Трампом и Рубио

Зеленский: После заседания G7 с Трампом и Рубио обсуждались дополнительные вопросы

После заседания «Большой семерки» (G7) Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Марко Рубио «дополнительные вопросы». Об этом рассказал сам Зеленский в интервью ТСН на YouTube-канале.

«Мы остались с президентом США и секретарем Рубио проговорить все дополнительные вопросы. Они касались многих вещей, от санкций до лицензий для ПВО. В этот раз американская команда впервые положительно отреагировала на лицензии», — отметил украинский лидер.

По его словам, сейчас у Украины «есть все технические возможности для запуска производства ракет для систем Patriot». Для этого требуются лицензии от Соединенных Штатов. Сейчас нужно одобрение лично от Трампа. Президент Штатов планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой, чтобы они изготавливали ракеты для ПВО по лицензиям в Европе и на Украине, высказался Зеленский.

При этом ранее телеканал CNN сообщил, что ожидания Владимира Зеленского от Дональда Трампа упали до нуля. Отмечалось, что на встрече «Большой семерки» во Франции Трамп выразил как безразличие, так и поддержку бедственному положению Украины.

До этого Трамп заявил, что США рассмотрят вопрос о предоставлении Киеву лицензии на производство американских ракет на территории Украины. По словам главы Белого дома, Украина обратилась к Соединенным Штатам с такой просьбой.