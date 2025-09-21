Россия
Иностранцам в России захотели дать право на бесплатную медицину

Минздрав предложил решить вопрос с правами работающих иностранцев в сфере ОМС
Нина Ташевская
Иностранцам, которые работают в России, захотели предоставлять бесплатную медицинскую помощь. Минздрав предложил решить вопрос с правами мигрантов в сфере обязательного медицинского страхования (ОМС), пишет ТАСС.

«Предусматривается урегулирование вопроса приобретения прав в сфере обязательного медицинского страхования лицами, временно пребывающими и осуществляющими трудовую деятельность на территории Российской Федерации иностранными гражданами, лицами без гражданства», — заявили в ведомстве.

Однако в этот перечень не входят высококвалифицированные специалисты, а также иностранцы, которые постоянно живут и трудятся в России.

Помимо этого, Минздрав предлагает урегулировать обмен данными при ведении персонифицированного учета о застрахованных лицах между Фондом пенсионного и социального страхования и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о временно пребывающих и работающих в России иностранных гражданах и лицах без гражданства.

Ранее россиянам рассказали о праве взять больничный при отсутствии недомогания. Сделать это можно для ухода за больным родственником или при донорстве костного мозга.

    Все новости