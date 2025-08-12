Россиянам рассказали о праве взять больничный при отсутствии недомогания

Подольская заявила о праве россиян взять больничный и при отсутствии болезни

Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская заявила, что россияне могут оформить больничный лист, даже если не болеют. Об этом она высказалась в беседе с РИА Новости.

Специалист заявила о праве россиян взять больничный и при отсутствии недомогания — например, для ухода за больным членом семьи. Существуют и другие законные способы получить льготу.

«При донорстве костного мозга донору после забора биоматериала выдают больничный лист на 5-9 дней», — рассказала она.

Ранее Минздрав предложил выдавать россиянам больничные по-новому. Согласно инициативе, лечащий врач должен будет обратиться к врачебной комиссии, если за последние шесть месяцев лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза и более.