Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:14, 12 августа 2025Россия

Россиянам рассказали о праве взять больничный при отсутствии недомогания

Подольская заявила о праве россиян взять больничный и при отсутствии болезни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская заявила, что россияне могут оформить больничный лист, даже если не болеют. Об этом она высказалась в беседе с РИА Новости.

Специалист заявила о праве россиян взять больничный и при отсутствии недомогания — например, для ухода за больным членом семьи. Существуют и другие законные способы получить льготу.

«При донорстве костного мозга донору после забора биоматериала выдают больничный лист на 5-9 дней», — рассказала она.

Ранее Минздрав предложил выдавать россиянам больничные по-новому. Согласно инициативе, лечащий врач должен будет обратиться к врачебной комиссии, если за последние шесть месяцев лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза и более.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Саммит может стать историческим». Чего ожидают в России от встречи Путина и Трампа на Аляске?

    Бывший вице-губернатор Аляски рассказал о своих русских корнях

    Россиянам рассказали о праве взять больничный при отсутствии недомогания

    В Роскомнадзоре раскрыли новую схему мошенников в мессенджерах

    Тигр-людоед растерзал человека

    Пожилым людям назвали плюсы секса

    В США предрекли Украине неизбежную потерю территорий

    Писателя Быкова объявили в международный розыск

    Мадуро заявил о победе России и Путина на всех фронтах

    Врач рассказал о первой помощи при алкогольном отравлении до приезда скорой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости