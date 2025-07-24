Минздрав предложил выдавать россиянам больничные по-новому

РБК: Минздрав разработал новые правила выдачи больничных листов

Минздрав России разработал новые правила выдачи больничных листов пациентам. Согласно предложенным нормам, лечащий врач должен будет обратиться к врачебной комиссии, если за последние шесть месяцев лист нетрудоспособности оформлялся четыре раза и более. На проект изменений в приказ Минздрава об условиях формирования больничных листов обратил внимание РБК.

Министерство считает, что новый порядок оформления больничных поможет выявить причины длительного состояния нетрудоспособности людей и повысит эффективность оказания врачебной помощи. Частое оформление больничных, как полагают в ведомстве, может говорить о необходимости проведения углубленной диагностики здоровья пациента.

Исключением в указанной ситуации станут уход за больным ребенком и другими членами семьи, медицинская реабилитация, получение медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, таких как ВИЧ, гепатит В и С, сахарный диабет и другие, а также получение помощи при заболеваниях, которые требуют медицинской помощи методом заместительной почечной терапии.

Анализ Соцфонда показал, что нововведения затронут только один процент от общего числа оформленных листков нетрудоспособности. Сейчас листок нетрудоспособности гарантирует работнику компенсацию из средств Фонда пенсионного и социального страхования. Размер выплат зависит от стажа и средней зарплаты, максимальная сумма ежедневной выплаты на больничном в 2025 году составляет 5673 рубля.

О том, что Минздрав России собирается изменить порядок формирования больничных, стало известно в декабре 2024 года. Сообщалось, что с 1 сентября 2025 года могут начать действовать новые правила, в которых будет учитываться количество выданных листков нетрудоспособности гражданину, чтобы выявлять причины его состояния для принятия необходимых мер по улучшению оказания медицинской помощи. Мера, как уточняли в Госдуме, направлена на объективность и уменьшение злоупотреблений.