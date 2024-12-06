В России изменят порядок формирования больничных

Минздрав решил изменить порядок формирования больничных с 1 сентября 2025 года

Минздрав России собирается изменить порядок формирования больничных, новые правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент закончено публичное обсуждение проекта и идет подведение его итогов. Ожидается, что он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

В рамках новых правил будет учитываться количество выданных листков нетрудоспособности гражданину, чтобы выявлять причины его состояния для принятия необходимых мер по улучшению оказания медицинской помощи.

Таким образом, если в течение полугода работник оформлял больничный лист четыре раза, не считая ситуаций, связанных с уходом за больным родственником, медицинской реабилитацией, получением медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или заболеваниях, требующих замещение почечной терапии, врачу необходимо будет направить медицинские документы врачебной комиссии.

Ранее в России предложили освободить от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ) выплаты за больничный. Соотвествующий законопроект внесут в Госдуму председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый замглавы комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков.