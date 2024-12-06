Россиянам объяснили причины введения новых ограничений при оформлении больничных

Депутат ГД: сокращение больничных является защитной мерой от злоупотреблений

В России с 1 сентября 2025 года изменится порядок оформления больничных листов. Депутат Госдумы Алексей Куринный объяснил россиянам причины введения новых ограничений, пишет «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что, если в течение полугода работник оформлял больничный лист четыре раза, врачу необходимо будет направить медицинские документы врачебной комиссии. Исключением станут ситуации, связанные с уходом за больным родственником, медицинской реабилитацией, получением медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или заболеваниях, требующих замещение почечной терапии.

Как отметил Куринный, сокращение больничных для часто болеющих россиян является защитной мерой от злоупотреблений. «Что ж тут скрывать? Есть у нас пока случаи выдачи их по необходимости, хотя это, безусловно, уголовно наказуемое деяние», — обозначил парламентарий.

По его мнению, если человек действительно часто болеет, то через три дня должна состоятся врачебная комиссия, что сделает оценку его здоровья более объективной.

«Направлено на объективность, на уменьшение злоупотреблений со стороны одного врача, который может выдавать эти больничные листы. Если состояние здоровья человека требует более длительного срока, естественно, врачебная комиссия продлит ему больничный лист. Разъяснительная работа должна быть проведена Минздравом, на что это направлено», — заключил Куринный, добавив, что работы у врачебных комиссий прибавится.

В конце сентября в России также предлагали освободить от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ) выплаты за больничный, поскольку «граждане и так не могут получить свой обычный заработок в сложившейся жизненной ситуации».