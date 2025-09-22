В Японии 31-летний мужчина влюбился в 63-летнюю женщину и женился на ней

31-летний житель Токио женился на пожилой женщине, которую встретил благодаря забытому в кафе мобильному телефону. Об этом пишет издание Mothership.

63-летняя Адзараси рассказала, что познакомилась со своим молодым избранником три года назад случайно. Женщина увидела на диване в кафе забытый мобильный телефон. Вскоре в поисках пропажи в кафе пришел молодой мужчина. Адзараси вернула ему телефон. Еще через неделю она случайно встретила его в электричке и разговорилась. После этого они стали общаться по телефону каждый вечер и вскоре поняли, что влюблены.

Адзараси рассказала, что, узнав о ее новом избранники, подписчики в социальных сетях стали говорить, что он, скорее всего, уже женат или состоит в отношениях. Однако мужчина показал ей документы и раскрыл всю личную информацию о себе. Только тогда молодо выглядящая для своих лет японка раскрыла бойфренду свой возраст. Она также рассказала избраннику, что у нее есть сын, который на шесть лет старше его. Это мужчину не смутило, и он сделал Адзараси предложение.

Сын японки не был против ее новых отношений, а вот мать мужчины сначала протестовала. Она настаивала, что нельзя жениться на женщине, которая не сможет родить детей, однако в итоге смирилась и даже стала присылать ей цветы на праздники.

Адзараси замужем за 31-летним избранником уже три года и очень счастлива. В частности, он удивил ее тем, что стал делить с ней всю работу по дому, хотя в Японии уборка и готовка считаются женскими обязанностями. «Мы встретились случайно, но я абсолютно уверена, что нашла подходящего человека. Главное, что мы оба счастливы», — подытожила Адзараси.

Ранее сообщалось, что в Японии 23-летний молодой человек завел роман с бабушкой своей одноклассницы. По его словам, он влюбился в женщину, которой сейчас 83 года, с первого взгляда.