Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 22 сентября 2025Из жизни

31-летний мужчина влюбился в 63-летнюю женщину и женился на ней

В Японии 31-летний мужчина влюбился в 63-летнюю женщину и женился на ней
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

31-летний житель Токио женился на пожилой женщине, которую встретил благодаря забытому в кафе мобильному телефону. Об этом пишет издание Mothership.

63-летняя Адзараси рассказала, что познакомилась со своим молодым избранником три года назад случайно. Женщина увидела на диване в кафе забытый мобильный телефон. Вскоре в поисках пропажи в кафе пришел молодой мужчина. Адзараси вернула ему телефон. Еще через неделю она случайно встретила его в электричке и разговорилась. После этого они стали общаться по телефону каждый вечер и вскоре поняли, что влюблены.

Адзараси рассказала, что, узнав о ее новом избранники, подписчики в социальных сетях стали говорить, что он, скорее всего, уже женат или состоит в отношениях. Однако мужчина показал ей документы и раскрыл всю личную информацию о себе. Только тогда молодо выглядящая для своих лет японка раскрыла бойфренду свой возраст. Она также рассказала избраннику, что у нее есть сын, который на шесть лет старше его. Это мужчину не смутило, и он сделал Адзараси предложение.

Материалы по теме:
Уже не торт Японцы хотят жениться, но не делают этого
Уже не тортЯпонцы хотят жениться, но не делают этого
8 июля 2017
«Женщины стоят на нижних ступеньках» Японок заставляют рожать детей на благо страны. Но из-за этого они только страдают
«Женщины стоят на нижних ступеньках»Японок заставляют рожать детей на благо страны. Но из-за этого они только страдают
8 июля 2020

Сын японки не был против ее новых отношений, а вот мать мужчины сначала протестовала. Она настаивала, что нельзя жениться на женщине, которая не сможет родить детей, однако в итоге смирилась и даже стала присылать ей цветы на праздники.

Адзараси замужем за 31-летним избранником уже три года и очень счастлива. В частности, он удивил ее тем, что стал делить с ней всю работу по дому, хотя в Японии уборка и готовка считаются женскими обязанностями. «Мы встретились случайно, но я абсолютно уверена, что нашла подходящего человека. Главное, что мы оба счастливы», — подытожила Адзараси.

Ранее сообщалось, что в Японии 23-летний молодой человек завел роман с бабушкой своей одноклассницы. По его словам, он влюбился в женщину, которой сейчас 83 года, с первого взгляда.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это вопрос доверия». Макрон назвал конфискацию российских активов нарушением международного права

    31-летний мужчина влюбился в 63-летнюю женщину и женился на ней

    Женщина испытала оргазм и заставила партнера задуматься о вызове скорой помощи

    Стало известно о споре Макрона и Трампа из-за России

    Глава РФПИ заявил о переломном моменте в жизни США

    Трамп заявил о скорби жителей США из-за смерти Кирка

    Временные ограничения ввели в аэропорту российского города

    Еще один российский аэропорт ввел ограничения на полеты

    Известные таблетки от давления оказались защитой от диабета

    Рублю предрекли тяжелые времена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости