Родители в российском регионе поплатились за издевательство над детьми

В Краснодарском крае осудили семейную пару за истязание детей

В Краснодарском крае осудили семейную пару за истязание детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Они признаны виновными по статьям 117 («Истязание») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

Как установил суд, супруги систематически подвергали своих детей 13 и 16 лет психическому и физическому насилию. Они помещали их в подвал, заставляли снимать одежду, били и принуждали стоять на коленях в углу.

На судебном заседании родители заявили, что действовали только в интересах своих детей.

Суд приговорил мужа к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно, а жену к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что сотрудники реабилитационного центра придумали способ заработка на россиянах.