Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:43, 30 сентября 2025Силовые структуры

Родители в российском регионе поплатились за издевательство над детьми

В Краснодарском крае осудили семейную пару за истязание детей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ANDRANIK HAKOBYAN / Shutterstock / Fotodom  

В Краснодарском крае осудили семейную пару за истязание детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Они признаны виновными по статьям 117 («Истязание») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

Как установил суд, супруги систематически подвергали своих детей 13 и 16 лет психическому и физическому насилию. Они помещали их в подвал, заставляли снимать одежду, били и принуждали стоять на коленях в углу.

На судебном заседании родители заявили, что действовали только в интересах своих детей.

Суд приговорил мужа к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно, а жену к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что сотрудники реабилитационного центра придумали способ заработка на россиянах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп назвал способ завершить конфликт на Украине

    В России назвали изменившее ход истории событие

    Суд решил судьбу российской оперной певицы

    105-летняя женщина поделилась самым простым секретом долголетия

    CAS обязал ЦСКА выплатить бывшему главному тренеру компенсацию

    Рудковская решила возродить дачу Фаберже

    Глава Пентагона заявил об окончании эры Минобороны США

    Родители в российском регионе поплатились за издевательство над детьми

    Магазины бизнесмена Ефремова решили закрыть из-за обвинений в финансировании ФБК

    Разработано универсальное средство против боли и алкогольной зависимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости