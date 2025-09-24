Сотрудники реабилитационного центра придумали способ заработка на россиянах

В Махачкале осудят сотрудников реабилитационного центра за похищение людей

Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по региону.

Они подозреваются по статьям 126 («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), 117 («Истязание, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении похищенного лица») и 127 («Незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ.

По данным следствия, в период с января 2024 года по апрель 2025 года сотрудники реабилитационного центра, действуя по предварительному сговору, организовали схему по незаконному удержанию людей. Под видом оказания помощи они помещали граждан в центр и удерживали против их воли для получения денег от родственников. К людям, которые пытались оказать сопротивление или освободиться, они применяли методы физического и психологического воздействия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов освободили несколько человек. Также был установлен факт получения одним из пострадавших травм, несовместимых с жизнью после длительного пребывания.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Также устанавливаются все обстоятельства преступлений и иные причастные к ним лица.

