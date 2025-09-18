Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:15, 18 сентября 2025Силовые структуры

Россиянка завершила конфликт с бывшим мужем похищением ребенка

В Севастополе россиянка с сообщниками избила бывшего мужа и украла сына
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

В Крыму следователи организовали проверку после похищения ребенка россиянкой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, проверке предшествовал семейный конфликт между бывшими супругами. Женщина пожелала забрать сына вопреки воле его отца. Вместе с сопровождавшими ее мужчинами она избила потерпевшего и забрала ребенка. Проверка проводится по статье 126 (Похищение человека) УК РФ.

Ранее сообщалось, что на Урале в Каменске-Уральском Синарский районный суд приговорил местную жительницу к шести годам и одному месяцу лишения свободы за похищение маленького сына соперницы на любовном фронте.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе допустили скорую потерю ВСУ важнейшего города

    Россиянка сняла на видео десятки насекомых в чемодане на Бали и напугала подписчиков

    Мужчина забыл отключить микрофон во время совещания и разрушил свою репутацию

    Путин поручил шить военную форму из российских тканей

    Поставки подержанных автомобилей из одной страны резко взлетели

    Названа особенность ядерного арсенала США

    В США поставили точку в конфликте на Украине

    Россиянка завершила конфликт с бывшим мужем похищением ребенка

    Госдума одобрила законопроект об освобождении от платы за капремонт

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости