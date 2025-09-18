Россиянка завершила конфликт с бывшим мужем похищением ребенка

В Севастополе россиянка с сообщниками избила бывшего мужа и украла сына

В Крыму следователи организовали проверку после похищения ребенка россиянкой. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, проверке предшествовал семейный конфликт между бывшими супругами. Женщина пожелала забрать сына вопреки воле его отца. Вместе с сопровождавшими ее мужчинами она избила потерпевшего и забрала ребенка. Проверка проводится по статье 126 (Похищение человека) УК РФ.

Ранее сообщалось, что на Урале в Каменске-Уральском Синарский районный суд приговорил местную жительницу к шести годам и одному месяцу лишения свободы за похищение маленького сына соперницы на любовном фронте.