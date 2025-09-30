В России призвали разрешить стюардессам не носить каблуки

Партия «Новые люди» предложила стюардессам не носить туфли с каблуками

В России захотели запретить авиакомпаниям требовать от стюардесс носить туфли с каблуками в самолете. Об этом сообщает ТАСС.

Партия «Новые люди» предложила разрешить бортпроводницам снять неудобную обувь. С такой инициативой депутаты обратились к вице-премьеру РФ Виталию Савельеву, отметив, что женский персонал экипажа работает «на каблуках» по 12 часов. Из-за этого у них увеличивается нагрузка на спину и вены, что приводит к развитию варикозных болезней.

Ранее российская авиакомпания S7 Airlines представила новую форму для членов экипажа и вызвала споры в сети. На записи с показа модели демонстрируют на подиуме форму для стюардесс и бортпроводников.