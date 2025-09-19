Новая форма для российских стюардесс вызвала споры в сети

Российская авиакомпания S7 Airlines представила новую форму для членов экипажа и вызвала споры в сети. Ролик с показа опубликован на странице @40_in в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На записи модели демонстрируют на подиуме форму для стюардесс и бортпроводников. Они одеты в черные костюмы, включающие пиджаки, брюки или юбки с зелеными вставками, а также обувь на плоской подошве.

Некоторые пользователи оказались в восторге от представленной коллекции и назвали ее современной, а также порадовались, что стюардесс перестали сексуализировать с помощью одежды. Другие же посчитали, что прежняя форма S7 Airlines была ярче и красивее. «Форма огонь, выглядит комфортно и современно», «Жуткая форма из фильм-антиутопии», «Как врач рад, что они в кроссовках», — писали пользователи.

Ранее российская стюардесса, устроившаяся на работу в авиакомпанию Emirates, показала на видео распаковку новой формы и восхитила подписчиков. На записи девушка продемонстрировала по два комплекта жилетов, юбок и пиджаков, зимнее пальто, элегантную красную сумку, туфли в тон и фирменный шарф с головным убором.