Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:44, 2 октября 2025Мир

В Италии возмутились решением Зеленского

Журналист Джулиано: Зеленский поддерживает нацизм, а Запад это игнорирует
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aaron Schwartz / Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский своими решениями поддерживает нацизм, но Запад закрывает на это глаза. Об этом написал итальянский журналист Анджело Джулиано в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал присвоение Зеленским должности бригадного генерала основателю «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) Андрею Билецкому (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Журналист раскритиковал решение украинского президента, отметив, что тот ведет опасную игру с разрушительными последствиями. «Это не похоже на поведение лидера страны, это просто предательство морали», — возмутился он.

При этом, как указал Джулиано, западные союзники Зеленского закрывают глаза на его действия, подрывающие «те самые принципы, которые Украина якобы защищает».

Ранее украинское издание «Страна.ua» писало, что Зеленский продвигает Билецкого, чтобы сделать из него конкурента для экс-главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного на выборах, которые могут пройти в стране в будущем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас кратно меньше». Путин сравнил потери России и Украины и рассказал о ситуации в зоне СВО

    Главу Научно-технического комитета артиллерии задержали

    Путин оговорился и назвал себя директором ЦРУ

    Путин отреагировал на слова Запада о нападении России на Украину

    В Италии возмутились решением Зеленского

    Путин рассказал о российских простофилях

    В Киеве раздались взрывы после выступления Путина

    Трамп сделал новое заявление о конфликте на Украине

    Путин пошутил про «Орешник»

    Путин пригрозил ядерными испытаниями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости