Журналист Джулиано: Зеленский поддерживает нацизм, а Запад это игнорирует

Президент Украины Владимир Зеленский своими решениями поддерживает нацизм, но Запад закрывает на это глаза. Об этом написал итальянский журналист Анджело Джулиано в соцсети X.

Таким образом он прокомментировал присвоение Зеленским должности бригадного генерала основателю «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) Андрею Билецкому (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Журналист раскритиковал решение украинского президента, отметив, что тот ведет опасную игру с разрушительными последствиями. «Это не похоже на поведение лидера страны, это просто предательство морали», — возмутился он.

При этом, как указал Джулиано, западные союзники Зеленского закрывают глаза на его действия, подрывающие «те самые принципы, которые Украина якобы защищает».

Ранее украинское издание «Страна.ua» писало, что Зеленский продвигает Билецкого, чтобы сделать из него конкурента для экс-главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного на выборах, которые могут пройти в стране в будущем.