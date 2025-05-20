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19:49, 20 мая 2025Бывший СССР

На Украине уличили Зеленского в продвижении конкурента Залужного из «Азова»

«Страна.ua»: Зеленский делает из командира ВСУ Билецкого конкурента Залужного
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский продвигает командира 3-го штурмового корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ), основателя 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Андрея Билецкого (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), чтобы сделать из него конкурента для экс-главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного на выборах, которые могут пройти на Украине в будущем. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Журналисты отмечают, что военного активно продвигают связанные с Демократической партией США люди. В их числе украинский журналист и бывший советник Министерства обороны Украины Юрий Бутусов (признан в России иностранным агентом), волонтер Мария Берлинская и другие.

«Билецкий — один из немногих военных, которому позволено вести свою пиар-кампанию. В политических кругах распространено мнение, что Билецкого финансирует Ринат Ахметов по заданию офиса президента. И замысел Банковой, по данной версии, — выдвинуть Билецкого на выборы в парламент во главе отдельной партии, чтоб он отобрал голоса у потенциального проекта Залужного и затем сформировал новое большинство вместе с партией Зеленского», — утверждается в тексте.

Журналисты отмечают, что такой подход мог бы сработать, если бы конфликт завершился сейчас и сразу после этого стартовали предвыборные кампании. При этом в будущем заявлений про необходимость новых подходов в стране и армии будет все больше, а пиар-кампания Билецкого «заиграет уже совсем иными красками».

По мнению издания, сейчас задача продвигающих командира корпуса — привести его и других лиц в Министерство обороны Украины. В то же время отмечается, что он может попасть и на другие позиции, вплоть до главы государства.

Ранее Билецкий назвал гордостью отступление ВСУ из Авдеевки. По его словам, операции по организованному отступлению считаются самыми сложными.

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