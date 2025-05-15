Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:19, 15 мая 2025Бывший СССР

Глава «Азова» назвал гордостью отступление ВСУ из Авдеевки

Глава «Азова» Билецкий назвал гордостью отступление ВСУ из Авдеевки
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Глава батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) с нацисткой идеологией «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Андрей Билецкий (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) назвал гордостью отступление ВСУ из Авдеевки. Такое заявление он сделал в интервью журналистум и и бывшему советнику Министерства обороны Украины Юрию Бутусову (признан в России иностранным агентом) на его YouTube-канале.

«Моя наибольшая гордость, как ни странно, это авдеевская кампания», — заявил он. По словам Билецкого, операции по организованному отступлению считаются самыми сложными.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о главном страхе Зеленского в ВСУ. По его словам, батальоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с нацисткой идеологией «Азов» и «Айдар» (признаны в России террористическими организациями и запрещены) пугают президента Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский передал Путину из Турции два слова

    Возможное влияние переговоров в Стамбуле на курс рубля оценили

    Захарова описала позицию Украины на переговорах спортивной метафорой

    Сотрудников российского издательства попросили арестовать по делу о пропаганде ЛГБТ

    Поражение дрона белорусским лазером показали на фото

    Россиянам перечислили симптомы смертельно опасной мышиной лихорадки

    Милош Бикович сравнил один период отцовства с мрачным тоннелем

    Двух членов ИГИЛ осудили в России за попытку подрыва суда

    Захарова оценила наряд Зеленского

    Появились детали расследования дела московских издателей о пропаганде ЛГБТ в книгах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости