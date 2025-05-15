Лавров: Зеленский боится нацистских батальонов в ВСУ

Батальоны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с нацисткой идеологией «Азов» и «Айдар» (признаны в России террористическими организациями и запрещены) пугают президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая на заседании Дипломатического клуба.

«Самые опытные, как они говорят, боевые подразделения Вооруженных сил Украины — это нацистские батальоны "Азов", "Айдар", которые сейчас поднимают голову и которых очень боится Зеленский», — назвал чиновник страхи Зеленского.

Ранее пленный боец морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Рыбка рассказал про приоритетное положение бойцов бригады «Азов». Отмечается, что Киев снабдил новой техникой только это подразделение.