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10:40, 28 апреля 2025Бывший СССР

Пленный рассказал о приоритетном положении «Азова» в Мариуполе

Пленный Рыбка: Киев снабжал новой техникой в Мариуполе только Азов и пехоту
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

При подготовке к обороне Мариуполя в 2022 году Киев снабдил новой техникой только бойцов бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и некоторые подразделения пехоты. Об этом рассказал переданный украинской стороне в рамках обмена пленный боец морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Рыбка, передает ТАСС.

«Очень хорошие машины приходили западные. Но у нас в подразделении не было, у нас в основном все советское, которое, как нам сказали, дорабатывает свою службу и будет на списание. Когда я уже служил, поставки в основном шли на пехоту и "Азов"», — рассказал он.

При этом он подчеркнул, что морскую пехоту командование украинской армии обещало перевооружить лишь в 2023 году.

Ранее переданные Киеву бойцы «Азова» Владислав Хруль и Максим Холопченко заявили, что были разочарованы бездействием украинских властей после их пленения. Один из военных подчеркнул, что украинские власти быстро обменивают мобилизованных, но очень редко включают в список на обмен «элитных» бойцов нацбатов.

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