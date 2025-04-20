Обменянные бойцы «Азова» рассказали о разочаровании в украинских властях

ТАСС: бойцы «Азова» Хруль и Холопченко разочарованы в украинских властях

Обменянные 19 апреля бойцы «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) Владислав Хруль и Максим Холопченко были разочарованы бездействием украинских властей. Об этом они рассказали в беседе с ТАСС.

«Вначале еще дальше собирались служить, контракт подписывать, но сейчас его [желания] уже нет. Мы своей стране оказались не нужны. У каждого свои договоренности между собой. Кто-то что-то планирует провернуть по возвращении», — заявил Хруль.

Он выразил возмущение, что Киев быстро обменивает мобилизованных украинских солдат, но очень редко включает в список на обмен «элитных» бойцов нацбатов.

Ранее 12-ю бригаду Национальной гвардии Украины «Азов» возглавил новый командир — подполковник Богдан Гришенков. Пугач — уроженец Славянска Донецкой народной республики (ДНР), вступил в «Азов» в 2015 году. Участвовал в обороне «Азовстали» в Мариуполе и попал в российский плен, а затем был обменян.