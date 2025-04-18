«Азов» возглавил новый командир

Бригаду Нацгвардии Украины «Азов» возглавил подполковник Гришенков

12-ю бригаду Национальной гвардии Украины «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) возглавил новый командир — подполковник Богдан Гришенков с позывным Пугач. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Пугач — профессиональный военный почти с десятилетним опытом службы в "Азове". Он прошел путь от рядового бойца до командира роты, начштаба и командира батальона. Новый комбриг принимает бригаду в момент ее наибольшего развития», — говорится в публикации.

Пугач — уроженец Славянска Донецкой народной республики (ДНР), вступил в «Азов» в 2015 году. Участвовал в обороне «Азовстали» в Мариуполе и попал в российский плен.

Ранее российские войска выбили «Азов» из Валентиновки в ДНР. По сообщению Минобороны России, в боях на этом направлении российским военным удалось уничтожить более двух тысяч бойцов Вооруженных сил Украины.