Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:41, 14 октября 2025Наука и техника

Десантники рассказали о защите БМД от дронов «дредами»

Десантник Шпагат: БМД группировки «Днепр» оснастили антидроновыми «дредами»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Боевые машины десанта (БМД) группировки российских войск «Днепр» оснащают дополнительной защитой от дронов. Об эффективности антидроновых «дредов» боец бронегруппы «Днепра» с позывным Шпагат рассказал РИА Новости.

По периметру передней полусферы БМД бойцы приварили стальные тросы, которые внешне напоминают дреды. «Чтобы они (FPV-дроны — прим. «Ленты ру») к нам не залетали. Мы же здесь не можем обвариться [сплошным антидроновым «мангалом»], нам нужно чтобы у нас башня крутилась. А это в какой-то степени нам помогает», — рассказал Шпагат о назначении защитных конструкций.

Также боевую машину оснастили рамой со стальной сеткой и системой радиоэлектронной борьбы. Борт корпуса дополнительно прикрыли резиновыми экранами. По словам десантника с позывным Корзак, такие экраны рассеивают кумулятивную струю боеприпасов.

Материалы по теме:
Противотанковые ракетные комплексы: на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
Противотанковые ракетные комплексы:на что способны ПТРК и почему их называют убийцами бронетехники?
3 апреля 2023
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023

В июле в зоне проведения специальной военной операции заметили БМД-4М с заводским комплектом дополнительной защиты, который представили на параде Победы. Стальными и решетчатыми экранами прикрыли корпус и башню машины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ходорковского и его пособников обвинили в попытке захвата власти в России. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения

    Политолог высказался о мотивах Трампа в отношении Израиля

    В Кремле призвали дождаться встречи Трампа и Зеленского ради одного вопроса

    Десантники рассказали о защите БМД от дронов «дредами»

    В Кремле ответили на угрозу Макрона

    Бывшим руководителям WorldSkills Russia увеличили сумму хищений по гранту

    Состояние здоровья Киркорова взволновало поклонников

    Россиянин получил 15 лет колонии за банковские переводы

    Полковник Росгвардии попался на вымогательстве стройматериалов

    Периодическая боль в глазу у 29-летней девушки оказалась симптомом редкого вида рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости