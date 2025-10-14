Десантники рассказали о защите БМД от дронов «дредами»

Десантник Шпагат: БМД группировки «Днепр» оснастили антидроновыми «дредами»

Боевые машины десанта (БМД) группировки российских войск «Днепр» оснащают дополнительной защитой от дронов. Об эффективности антидроновых «дредов» боец бронегруппы «Днепра» с позывным Шпагат рассказал РИА Новости.

По периметру передней полусферы БМД бойцы приварили стальные тросы, которые внешне напоминают дреды. «Чтобы они (FPV-дроны — прим. «Ленты ру») к нам не залетали. Мы же здесь не можем обвариться [сплошным антидроновым «мангалом»], нам нужно чтобы у нас башня крутилась. А это в какой-то степени нам помогает», — рассказал Шпагат о назначении защитных конструкций.

Также боевую машину оснастили рамой со стальной сеткой и системой радиоэлектронной борьбы. Борт корпуса дополнительно прикрыли резиновыми экранами. По словам десантника с позывным Корзак, такие экраны рассеивают кумулятивную струю боеприпасов.

В июле в зоне проведения специальной военной операции заметили БМД-4М с заводским комплектом дополнительной защиты, который представили на параде Победы. Стальными и решетчатыми экранами прикрыли корпус и башню машины.