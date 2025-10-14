Наука и техника
17:00, 14 октября 2025

В США представили беспилотную версию «Черного ястреба»

Sikorsky представила беспилотную версию американского вертолета Black Hawk
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lockheed Martin company

Компания Sikorsky представила беспилотную версию вертолета UH-60L Black Hawk («Черный ястреб») на выставке Ассоциации армии США AUSA 2025. Особенности вертолета назвал журнал The Aviationist.

S-70UAS U-Hawk получил погрузочную платформу с откидными дверьми в передней части фюзеляжа. Благодаря отсутствию кабины объем грузового отсека увеличился на 25 процентов. Вертолет использует систему управления Matrix, которая обеспечивает полет без экипажа.

В компании заявляют, что беспилотный вертолет разработали за десять месяцев. Вице-президент Sikorsky Рич Бентон почеркнул, что производитель может оперативно и в больших масштабах переделывать обычные вертолеты в беспилотники.

U-Hawk может находиться в воздухе до 14 часов без дозаправки, а дальность полета составляет около трех тысяч километров. Вертолет можно использовать для перевозки различных грузов и запуска малых беспилотников.

В июне компания Sikorsky впервые представила разведывательно-ударный вертолет S-97 Raider в Европе. Машину, которая совершила первый полет в 2015 году, показали в ходе Парижского авиасалона.

