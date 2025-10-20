В Таиланде задержали около 20 россиян за несколько дней

На тайском острове Пханган за несколько дней задержали около 20 россиян

В Таиланде на острове Пханган задержали около 20 россиян за несколько дней за визовые и прочие нарушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный полицейский участок.

Уточняется, что в числе задержанных есть и те, кто проходит по уголовным делам. К примеру, одного из соотечественников взяли за торговлю запрещенными веществами и нелегальную работу. Других подробностей о задержанных россиянах нет.

