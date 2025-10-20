Путешествия
В Таиланде задержали около 20 россиян за несколько дней

На тайском острове Пханган за несколько дней задержали около 20 россиян
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде на острове Пханган задержали около 20 россиян за несколько дней за визовые и прочие нарушения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный полицейский участок.

Уточняется, что в числе задержанных есть и те, кто проходит по уголовным делам. К примеру, одного из соотечественников взяли за торговлю запрещенными веществами и нелегальную работу. Других подробностей о задержанных россиянах нет.

Ранее Шри-Ланка начала депортировать российских туристов за просроченные визы — в числе первых из популярной курортной страны вышлют супружескую пару. Уточняется, что муж с женой прожили на острове почти год без визы.

