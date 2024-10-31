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13:24, 31 октября 2024Путешествия

Популярная курортная страна начала депортировать российских туристов

Шри-Ланка начала депортировать российских туристов за просроченные визы

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Шри-Ланка начала депортировать российских туристов за просроченные визы — в числе первых из популярной курортной страны вышлют супружескую пару. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла России в Шри-Ланке Левана Джагаряна.

Уточняется, что муж с женой прожили на острове почти год без визы. 5 ноября они должны вылететь обратно в Тюмень. Джагарян также добавил, что власти Шри-Ланки прикладывают все усилия, чтобы создать россиянам достойные условия содержания в местах ограничения свободы на время суда.

Ранее посольство России в Шри-Ланке призвало соотечественников проверить документы, подтверждающие законность пребывания на острове, в том числе визы и разрешения на работу. В дипмиссии пояснили, что власти островного государства начали массовые проверки иностранных граждан на его территории, в ходе которых уже зафиксированы задержания россиян.

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      Зарина Дзагоева
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