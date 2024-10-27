Находящихся в популярной стране Азии россиян призвали проверить документы из-за задержаний

Посольство России на Шри-Ланке призвало россиян проверить свои документы

Россиян, находящихся на территории Шри-Ланки, призвали проверить свои документы, подтверждающие законность пребывания на острове, в том числе визы и разрешения на работу. Предупреждение опубликовало в Telegram посольство России в популярной стране Азии.

В дипмиссии пояснили, что власти островного государства начали массовые проверки законности нахождения иностранных граждан на его территории, в ходе которых уже зафиксированы задержания россиян. Так, 25 октября была арестована российская семья, почти год незаконно пребывавшая на Шри-Ланке, рассказали в посольстве.

Там подчеркнули, что в случае просрочки документов необходимо связаться с ланкийскими миграционными органами, а также поставить в известность представительство России.

Ранее сообщалось, что 26 октября в районе Шри-Ланки Ханата задержали 39-летнего мужчину и 32-летнюю женщину из России, которые пребывали в стране без визы.

При этом 3 сентября появилась информация о досрочном введении на Шри-Ланке упрощенного безвизового режима для граждан России и еще 37 стран. Местное издание Newswire со ссылкой на министра иностранных дел государства Али Сабри сообщало, что он будет действовать до 31 марта 2025 года.