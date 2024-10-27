В популярной стране Азии задержали пару из России

Daily Mirror: на Шри-Ланке задержали пару из России

На Шри-Ланке туристическая полиция округа Канди задержала пару из России, нарушившую иммиграционное законодательство. Об этом пишет газета Daily Mirror.

По информации издания, 39-летнего мужчину и 32-летнюю женщину задержали вечером 26 октября в районе Ханата. Сообщается, что россияне пребывали в популярной стране Азии без визы. Для дальнейшего расследования их передали полиции Канди.

При этом 3 сентября стало известно, что Шри-Ланка досрочно ввела упрощенный безвизовый режим для граждан России и еще 37 стран. Местное издание Newswire со ссылкой на министра иностранных страны Али Сабри сообщало, что упрощенный безвизовый режим будет действовать до 31 марта.

В сентябре Шри-Ланка вошла в список самых дешевых курортов Азии. Минимальная цена за 12-дневный тур в эту страну с вылетом из Москвы составила 275 тысяч рублей на двоих.