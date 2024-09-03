Популярная страна Азии досрочно отменила визы для россиян

Шри-Ланка досрочно ввела упрощенный безвизовый режим для россиян

Шри-Ланка досрочно отменила визы для граждан России и еще 37 стран. Об этом сообщает местное издание Newswire со ссылкой на заявление министра иностранных дел этой популярной страны Азии Али Сабри.

Уточняется, что упрощенный безвизовый режим будет действовать со 2 сентября по 31 марта, хотя изначально его планировалось ввести с 1 октября для туристов из 35 стран.

Новые правила предполагают отмену оформления виз по прилете. Теперь путешественникам будут ставить штамп в паспорте с отметкой о дате въезда. По мнению Сабри, это решение поможет уменьшить заторы на визовых стойках.

Ранее Шри-Ланка вошла в список самых дешевых курортов Азии в сентябре. Минимальная цена за 12-дневный тур в эту страну с вылетом из Москвы — 275 тысяч рублей на двоих.

