Популярная курортная страна Азии отменила визы для россиян

Daily Mirror: Шри-Ланка отменила визы для россиян

Власти Шри-Ланки отменили визовый режим для туристов из 35 стран, в том числе для россиян. Об этом пишет Daily Mirror со ссылкой на местного министра туризма Харина Фернандо.

Отмечается, что уже с 1 октября 2024 года отечественные путешественники смогут въехать на территорию популярной курортной страны Азии без визы.

Помимо России в этот список также вошли Белоруссия, Казахстан, Великобритания, Германия, Испания, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Китай, Индия, Япония и другие государства.

Ранее Шри-Ланка приостановила работу сайта по выдаче электронных виз для туристов. Он действовал с апреля 2024 года.