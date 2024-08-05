Популярная страна Азии приостановила выдачу электронных виз для туристов

Шри-Ланка приостановила работу портала по выдаче электронных виз

Шри-Ланка приостановила работу сайта по выдаче электронных виз для туристов, который действовал с апреля 2024 года. Соответствующая информация размещена на заблокированном визовом портале VFS Global.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) пояснили, что 2 августа Верховный суд этой популярной пляжной страны Азии приостановил действие контракта по обработке виз, заключенного с иностранной компанией-посредником без проведения тендера. По неофициальным данным, за 16 лет на таком контракте было заработано около 2,75 миллиарда долларов (примерно 235 миллиардов рублей).

В АТОР добавили, что россиян приостановка выдачи электронных виз не коснется: для них туристическая однократная виза по прилете сроком до 30 дней остается бесплатной.

В начале мая сообщалось, что власти Шри-Ланки решили оставить визы для российских туристов бесплатными. Такие же условия въезда действуют для граждан Индии, Китая, Японии, Малайзии, Таиланда и Индонезии.

