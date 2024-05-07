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09:23, 7 мая 2024Путешествия

Шри-Ланка передумала и оставила визы для россиян бесплатными

The Sunday Times: власти Шри-Ланки оставили визы для россиян бесплатными

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Власти популярной курортной страны Шри-Ланки передумали и решили оставить визы для российских туристов бесплатными. Об этом говорится в заявлении правительства государства, сообщает The Sunday Times.

Уточняется, что бесплатные визовые услуги будут, так же как и прежде, получать граждане Индии, России, Китая, Японии, Малайзии, Таиланда и Индонезии. Представителям других стран придется платить 50 долларов за 30-дневную визу.

В начале апреля власти Шри-Ланки продлили бесплатный визовый режим для путешественников из семи стран, в том числе для россиян. С помощью этого пилотного проекта правительству предстояло решить, следует ли вводить его на постоянной основе. Но позже стало известно, что визы на Шри-Ланку должны стать платными для российских туристов с 1 июня.

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      Марк Успенский
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