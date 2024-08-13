Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:33, 13 августа 2024Путешествия

Назван самый дешевый курорт Азии в сентябре

АТОР: самый дешевый курорт Азии в сентябре — Хайнань

Фото: Eirc Shi / Unsplash

Россиянам назвали цены на отдых на популярных курортах Азии осенью 2024 года. Соответствующие данные опубликованы на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, самым дешевым азиатским курортом признан китайский остров Хайнань. В сентябре 12-дневный тур туда обойдется минимум в 215 тысяч рублей на двоих, включая перелет и проживание с типом питания «полный пансион».

Материалы по теме:
Китай иногда способен шокировать туристов. К чему нужно быть готовым и почему пляжный отдых там может приятно удивить?
Китай иногда способен шокировать туристов.К чему нужно быть готовым и почему пляжный отдых там может приятно удивить?
22 декабря 2023
Какие страны открыты для россиян в 2024 году? Список государств, куда можно улететь из России прямым рейсом
Какие страны открыты для россиян в 2024 году? Список государств, куда можно улететь из России прямым рейсом
8 февраля 2024

В топ курортов Азии с отелями, работающими по системе «все включено», вошли Таиланд, Шри-Ланка, Вьетнам и Индонезия. Минимальная цена за 12-дневный тур в Таиланд с вылетом из Москвы в сентябре — 273 тысячи рублей на двоих, на Шри-Ланку — 275 тысяч рублей на двоих, во Вьетнам — 277 тысяч рублей на двоих, а в Индонезию — 375 тысяч рублей на двоих.

Ранее россиянам раскрыли среднюю стоимость отдыха в отелях Европы во втором полугодии 2024 года. Больше всего придется отдать за проживание в Швейцарии — ночь в местных отелях в среднем стоит от 24,6 тысячи рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Собянин сообщил об отправке нескольких тысяч добровольцев из Москвы в зону СВО

      Школьников захотели учить экологии

      Иностранный футболист назвал самый комфортный город России

      Победившему в Каннах фильму с российскими актерами предсказали номинацию на «Оскар»

      Названы две главные ошибки в нарядах гостей на свадьбе

      Голые мужчины подрались на нудистском пляже из-за приставаний

      Европейская страна увеличила закупки газа из России в восемь раз

      Отменен приговор бывшему сотруднику ФСБ за взятку в 160 миллионов рублей

      Россиянин вывез бывшую жену в лес и приковал ее цепью к дереву

      Бывший советник Меркель признал неспособность ВСУ улучшить переговорные позиции Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше