Назван самый дешевый курорт Азии в сентябре

Россиянам назвали цены на отдых на популярных курортах Азии осенью 2024 года. Соответствующие данные опубликованы на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Так, самым дешевым азиатским курортом признан китайский остров Хайнань. В сентябре 12-дневный тур туда обойдется минимум в 215 тысяч рублей на двоих, включая перелет и проживание с типом питания «полный пансион».
В топ курортов Азии с отелями, работающими по системе «все включено», вошли Таиланд, Шри-Ланка, Вьетнам и Индонезия. Минимальная цена за 12-дневный тур в Таиланд с вылетом из Москвы в сентябре — 273 тысячи рублей на двоих, на Шри-Ланку — 275 тысяч рублей на двоих, во Вьетнам — 277 тысяч рублей на двоих, а в Индонезию — 375 тысяч рублей на двоих.
Ранее россиянам раскрыли среднюю стоимость отдыха в отелях Европы во втором полугодии 2024 года. Больше всего придется отдать за проживание в Швейцарии — ночь в местных отелях в среднем стоит от 24,6 тысячи рублей.