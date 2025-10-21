Боец ВС России Киля сообщил, что вывез около десяти захваченных американских БТР

Водитель мастер-эвакуационного отделения ремонтной роты российской «Южной» группировки войск вывез около десяти захваченных американских БТР М113. Об этом журналистам РИА Новости рассказал сам водитель с позывным Киля.

По словам бойца, лично на его счету в районе восьми-девяти штук вывезенных машин данной модели. «БТРов — именно со знаком отличия одного определенного их полка - у меня три-четыре. Был и БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина — прим. «Ленты.ру»), и "Хаммер" — по мелочи», — отметил Киля.

Как пояснил водитель, он пробовал тянуть бронетранспортер Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Козак», однако не смог довезти до конца, поскольку машина находилась в поле. «Если бы он стоял на дороге, я бы его утянул», — уточнил боец.

Часть эвакуированной техники была приведена в рабочее состояние, сообщил военный. При этом на колесах сейчас стоят уже три 113-х и два БТРа. Киля добавил, что эвакуационные и ремонтные подразделения их группировки системно работают на передовой и в ближнем тылу, занимаясь восстановлением техники, которая потом возвращается в строй.

Ранее сообщалось, что российские бойцы заняли три четверти села Малая Токмачка в Запорожской области. Теперь военным предстоит окопаться на позициях, организовать логистику и вычислить позиции американской реактивной системы залпового огня HIMARS.