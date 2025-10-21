Стало известно о прорыве Российской армии в Малую Токмачку

Бойцы ВС РФ заняли три четверти села Малая Токмачка в Запорожской области

Российские военные заняли три четверти села Малая Токмачка в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

Отмечается, что этому предшествовала длительная подготовка по уничтожению минных полей, а также точек запуска беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) и позиций артиллерии. Теперь бойцам ВС РФ предстоит окопаться на позициях, организовать логистику и вычислить позиции американской реактивной системы залпового огня HIMARS, говорится в сообщении.

Ранее штурмовики 70-го полка 42-й гвардейской дивизии раскрыли подробности прорыва в селе Малая Токмачка в Запорожской области. По словам российских бойцов, заход в населенный пункт оказался сложным из-за использования ВСУ множества дронов.