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12:06, 23 июля 2025Россия

Российские штурмовики раскрыли подробности прорыва на одном участке в зоне СВО

RT: Заход в Малую Токмачку оказался сложным из-за множества дронов ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Штурмовики 70-го полка 42-й гвардейской дивизии раскрыли подробности прорыва на одном участке в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Речь идет о селе Малая Токмачка в Запорожской области, пишет RT.

По словам российских бойцов, заход в населенный пункт оказался сложным из-за использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) множества дронов.

«Заходить туда очень сложно, тяжело, потому что у врага есть свои преимущества. Превосходство в небе — множество FPV, наблюдателей много. Мониторят подходы и днем, и ночью. Очень сложно заходить, пробуем разные варианты», — отметил российский штурмовик с позывным Брест.

По его словам, задачу выполнить все же удалось — сначала штурмовики его подразделения дошли до кирпичного завода, сделали тропу, заводили туда людей, а затем зашло подкрепление с соседних направлений.

«Закрепились на заводе и пошли через железную дорогу штурмовать частные сектора. Зашли, закрепились. Не без потерь, конечно, но закрепились», — отметил военнослужащий.

Он уточнил, что первый заход был на бронетехнике, второй — на мотоциклах. «На мотоциклах вроде как неплохой вариант, но это тоже был небезопасный, мягко скажем, заезд», — добавил его сослуживец с позывным Панама.

Ранее российские штурмовики рассказывали, что во время боев за Малую Токмачку ВСУ тратили десятки дронов на одного российского бойца.

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