Более тысячи застрявших на границе Белоруссии и Литвы грузовиков оказались на стоянке

На границе Белоруссии скопились более тысячи литовских грузовиков из-за одностороннего закрытия границы. Об этом сообщает МИД Республики Беларусь.

На данный момент 1100 тяжелогрузов оказались сконцентрированы у погранпунктов «Каменный Лог» и «Бенякони». Власти страны приняли решение переместить застрявшие фуры на стоянки пункта «Котловка». Водителям спецтехники предоставили возможность покинуть территорию Белоруссии до принятия литовской стороной решения возобновить работу пограничных переходов.

В конце октября власти Литвы заявили, что до 30 ноября закроют пропуск автотранспорта через белорусско-литовскую границу, с возможным продлением этого срока. Причиной решения стало проникновение на территорию государства метеозондов с контрабандой.