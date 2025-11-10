Путешествия
Более тысячи застрявших на границе Белоруссии и Литвы грузовиков оказались на стоянке

МИД Белоруссии переместит 1100 литовских грузовиков на стоянки пункта «Котловка»
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Roman Korotkov / Shutterstock / Fotodom

На границе Белоруссии скопились более тысячи литовских грузовиков из-за одностороннего закрытия границы. Об этом сообщает МИД Республики Беларусь.

На данный момент 1100 тяжелогрузов оказались сконцентрированы у погранпунктов «Каменный Лог» и «Бенякони». Власти страны приняли решение переместить застрявшие фуры на стоянки пункта «Котловка». Водителям спецтехники предоставили возможность покинуть территорию Белоруссии до принятия литовской стороной решения возобновить работу пограничных переходов.

В конце октября власти Литвы заявили, что до 30 ноября закроют пропуск автотранспорта через белорусско-литовскую границу, с возможным продлением этого срока. Причиной решения стало проникновение на территорию государства метеозондов с контрабандой.

