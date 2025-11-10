Тревел-блогер перечислил достоинства тайских женщин

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой перечислил достоинства тайских женщин. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Он отметил, что в стране Азии достаточно часто можно встретить союзы, в которых жена — тайка, а муж — иностранец. По его словам, среди мужчин, предпочитающих женщин из Таиланда, достаточно много россиян.

Тревел-блогер отметил, что соотечественников и других представителей мужского пола привлекает в местных девушках их внешний вид. «Большинство из них миниатюрные, стройные, с гладкой кожей и блестящими волосами. Тайки ухаживают за собой с юности, но без фанатизма. Никаких слоев макияжа, никаких инъекций ботокса в двадцать лет», — написал он.

Также он подчеркнул, что для таек семья — это главное. «Муж — глава дома, добытчик, защитник. Она — хранительница очага, хозяйка, мать. И она не считает это угнетением. Она гордится тем, что умеет готовить, создавать уют, заботиться о муже», — пояснил он.

Его знакомый рассказал, что в браке с женщиной из Таиланда впервые почувствовал себя мужчиной. Кутовой добавил, что привлекают местные девушки и готовностью к компромиссу, что не воспринимается ими, как слабость. «Тайки не требуют дорогих подарков. Не устраивают истерик, если муж не подарил айфон последней модели. Реально многие готовы довольствоваться малым», — заключил он.

Ранее российский тревел-блогер описал девушек в Таиланде фразой «пускаются во все тяжкие». По его словам, тайки зарабатывают разными способами — от продажи товаров на пляже до оказания некоторых услуг мужчинам.

