Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:38, 12 ноября 2025Мир

Вице-канцлер Германии подтвердил увеличение финансовой помощи Украине

Клингбайль подтвердил увеличение финансовой помощи Украине в 2026 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Правительство Германии в 2026 году намерено увеличить объем финансовой помощи Киеву на 3 миллиарда евро, заявил вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль. Об этом пишет ТАСС.

«На заседании по корректировке [бюджета] мы возьмем на себя дополнительно еще 3 миллиарда евро для укрепления Украины», — подчеркнул он.

Министр напомнил, что ФРГ является «крупнейшим европейским донором Украины».

Ранее телеканал Die Welt передал, что Германия увеличит финансирование помощи Украине в 2026 году, она достигнет 11,5 миллиарда евро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вместо процветающих городов — пустота». Жители Финляндии беднеют без россиян. Они требуют открыть границу для туристов

    В США рассказали о нежелании украинских политиков занимать посты министров

    На Украине семьи погибших бойцов пригласили бесплатно посетить спектакль «Веселая вдова»

    Стало известно о наследстве актера Владимира Симонова

    В Германии значительно снизят выплаты для украинцев

    Уволенный за игру в компьютер на работе экономист отсудил у работодателя 580 тысяч рублей

    Раскрыта реакция Каллас на скандал на Украине

    Россияне отреагировали на участившиеся случаи мошенничества с жильем

    Победительница «Русской красавицы» умерла в 29 лет

    Раскрыта причина смерти актера из «Невского» и «Ментовских войн»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости