Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:59, 11 ноября 2025Мир

Германия задумала увеличить финансирование помощи Украине

Die Welt: Германия увеличит помощь Украине в 2026 году до 11,5 млрд евро
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Германия увеличит финансирование помощи Украине в 2026 году, она достигнет 11,5 миллиарда евро. Об этом сообщает телеканал Die Welt со ссылкой на документ немецкого Минфина.

Документ ведомства подготовлен для обсуждения в бюджетном комитете бундестага. Согласно предложению, Берлин выделит на помощь Киеву еще более трех миллиардов евро.

Отмечается, что дополнительные средства, по данным правительственных источников, будут предназначены для закупки артиллерийских боеприпасов, беспилотников, бронетехники и двух зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Ранее портал Axios со ссылкой на данные американского Государственного департамента сообщил, что США приостановили поставки оружия своим союзникам по НАТО, которое они затем передают для Украины, в связи с продолжающимся шатдауном.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вербовщик обещал российскому пилоту пиво и пышногрудых барышень за угон МиГ-31

    В Европе предложили назначить посредника для переговоров с Россией по Украине

    В России решили продолжить экономить на нефтяных компаниях

    В ЦСКА рассказали о важности букмекеров для клуба

    США и Украина захотели заключить дроновую сделку и наткнулись на Китай

    Многодетная россиянка почти 30 лет прожила без паспорта из-за матери

    Подозреваемый в подрыве «Северных потоков» пожаловался на меню и спорт в тюрьме

    Оценена возможность бесследно пропавших в тайге Усольцевых укрываться в Таиланде

    Объявлено об ударе возмездия за попытку ГУР угнать российский МиГ-31 с «Кинжалом»

    В США рассказали о фуроре Су-57

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости