Германия задумала увеличить финансирование помощи Украине

Die Welt: Германия увеличит помощь Украине в 2026 году до 11,5 млрд евро

Германия увеличит финансирование помощи Украине в 2026 году, она достигнет 11,5 миллиарда евро. Об этом сообщает телеканал Die Welt со ссылкой на документ немецкого Минфина.

Документ ведомства подготовлен для обсуждения в бюджетном комитете бундестага. Согласно предложению, Берлин выделит на помощь Киеву еще более трех миллиардов евро.

Отмечается, что дополнительные средства, по данным правительственных источников, будут предназначены для закупки артиллерийских боеприпасов, беспилотников, бронетехники и двух зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Ранее портал Axios со ссылкой на данные американского Государственного департамента сообщил, что США приостановили поставки оружия своим союзникам по НАТО, которое они затем передают для Украины, в связи с продолжающимся шатдауном.