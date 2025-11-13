ВСУ ударили по жилому дому в Курской области

Хинштейн: ВСУ атаковали Льгов в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Курской области. Об этом сообщил в Telegram глава региона Александр Хинштейн.

Один из беспилотников атаковал жилой дом в городе Льгове. Еще один дрон был сбит над сахарным заводом, добавил губернатор. Данных о пострадавших не поступало, отметил он.

На место происшествия по получению Хинштейна выехал глава Льгова Алексей Клемешов.

ВСУ продолжают наносить удары по российским приграничным регионам, одним из которых является Курская область. Ранее украинские войска попытались атаковатьтеплоэлектроцентраль в областном центре – Курске.