Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:16, 13 ноября 2025Россия

ВСУ ударили по жилому дому в Курской области

Хинштейн: ВСУ атаковали Льгов в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Курской области. Об этом сообщил в Telegram глава региона Александр Хинштейн.

Один из беспилотников атаковал жилой дом в городе Льгове. Еще один дрон был сбит над сахарным заводом, добавил губернатор. Данных о пострадавших не поступало, отметил он.

На место происшествия по получению Хинштейна выехал глава Льгова Алексей Клемешов.

ВСУ продолжают наносить удары по российским приграничным регионам, одним из которых является Курская область. Ранее украинские войска попытались атаковатьтеплоэлектроцентраль в областном центре – Курске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США ввели санкции против Украины

    В Генштабе ВСУ рассказали о пуске ракет собственного производства по России

    В России рассказали о влиянии приостановки переговоров с Украиной на Трампа

    Появились фото Ларисы Долиной в костюме с долларами

    Российский бизнесмен получил 900 миллионов рублей и отправился в колонию

    Раскрыто содержание отправленных школьнице перед истязаниями утюгом голосовых сообщений

    На российский «Солнцепек» нанесли надпись «За Кириллова!»

    Раскрыт заработок певца JONY за концерт

    В Иране испытали новый «Шахед» с реактивным двигателем

    Китаю предрекли стать любимым направлением россиян для новогоднего отдыха

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости