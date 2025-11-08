Россия
ВСУ попытались атаковать ТЭЦ в Курске

Губернатор Хинштейн: ВСУ попытались атаковать одну из ТЭЦ в Курске
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли атаку на одну из ТЭЦ в Курске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Утром 8 ноября украинские вооруженные формирования попытались атаковать ТЭЦ в городе, однако атака была успешно отражена системами противовоздушной обороны. Глава региона отметил, что попытка была безуспешной — объект продолжил работать в штатном режиме без перебоев в подаче тепла потребителям.

На место происшествия оперативно выехали министр ЖКХ и ТЭК региона, а также все необходимые оперативные службы для оценки возможных последствий. Хинштейн подчеркнул, что попытки ударов по гражданской инфраструктуре продолжаются, но все они пресекаются российскими военными.

Ранее Хинштейн сообщил, что Курск подвергся атаке украинских беспилотников. Он уточнил, что дроны были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). По словам Хинштейна, в результате атаки повреждения получили частные дома в Железнодорожном административном округе.

