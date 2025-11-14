Путешествия
Пять туристов не выжили после аварии с микроавтобусом на Бали

На Бали микроавтобус с туристами потерял управление и врезался в дерево
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Firdia Lisnawati / AP

Пять туристов из Китая не выжили, еще восемь получили травмы после аварии с микроавтобусом на Бали. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Трагедия произошла утром 14 ноября у деревни Падангбулия. Микроавтобус перевозил туристов с южной части острова на северную по извилистой дороге. Начальник полиции округа Булеленг Ида Багус Видван Сутади сообщила, что водитель транспортного средства потерял управление, съехал с дороги и врезался в дерево. Уточняется, что в момент ДТП дорога у Падангбулии была сухой.

Восемь пассажиров, получивших травмы, были госпитализированы в две больницы. Водителю, который является местным жителем, госпитализация не потребовалась. Его задержали на месте.

Ранее грузовик раздавил байки путешественников на Бали и унес жизнь одного из них. На дороге транспортное средство резко затормозило, а водители мотоциклов не успели вовремя среагировать на маневр.

