Грузовик раздавил байки путешественников на Бали и унес жизнь одного из них

DM: Двое туристов арендовали мотоциклы на Бали и попали в аварию с грузовиком

Двое туристов отправились в отпуск на Бали и попали в аварию с грузовиком, которая унесла жизнь одного из них. Об этом сообщает издание Daily Mail (DM).

Утром 9 июля путешественники возвращались в отель после ночного отдыха в районе Булеленге на арендованных мопедах Honda Vario. Внезапно шестиколесный грузовик, ехавший перед ними, затормозил. Британцы не сумели вовремя увернуться и на полной скорости врезались в заднюю часть машины, которая раздавила их байки.

Мужчин со множественными травмами отбросило к обочине. При этом водитель тяжелогруза продолжил путь и скрылся с места происшествия.

Прибывшие на место аварии спецслужбы срочно госпитализировали 34-летнего британца, однако он не выжил. Его 32-летний друг также получил серьезные травмы и на данный момент борется за жизнь в больнице BIMC в Нуса Дуа.

Ранее британка отправилась на Ямайку, где прокатилась с возлюбленным на байке накануне своего дня рождения. Когда пара проезжала мимо ресторана, в них врезался выезжавший с парковки пикап.