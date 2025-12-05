Реклама

Путешествия
17:33, 5 декабря 2025Путешествия

Россиянка и ее дочь пропали в Таиланде после экскурсии

Россиянка и ее семилетняя дочь пропали после экскурсии на Пхукете
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Elias Bitar / Shutterstock / Fotodom

Россиянка и ее дочь пропали после экскурсии в Таиланде на острове Пхукет. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Уточняется, что Светлана из Екатеринбурга улетела с дочерью в популярную пляжную страну 26 ноября, чтобы отметить ее семилетие. Они остановились в отеле Karon Village Hotel на Пхукете, откуда 1 декабря отправились на экскурсию по островам. С того дня мать и дочь не выходили на связь.

Сообщается, что об их местонахождении не знают ни турагент, ни гид, ни сотрудники отеля. К поискам россиянок подключились местные жители, а 6 декабря в гостиницу приедут знакомые семьи, чтобы проверить, заселялись ли туда пропавшие.

Ранее россиянка с биполярным аффективным расстройством пропала без вести в Таиланде. Уточнялось, что 30-летняя москвичка Мария последние полгода жила на курорте Пхукет.

