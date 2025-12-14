Реклама

14:24, 14 декабря 2025

Стали известны подробности стрельбы в Сиднее

CNN: Полиция нашла подозрительные предметы рядом с местом преступления в Сиднее
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Seven Network / Reuters

Австралийская полиция обнаружила ряд подозрительных предметов, обнаруженных недалеко от места преступления на пляже Бонди в Сиднее. Об этом сообщает CNN.

«Ряд подозрительных предметов, обнаруженных поблизости, изучаются специалистами, установлена ​​зона отчуждения», — отмечается в заявлении полиции.

Также правоохранители подтвердили информацию о том, что один из злоумышленников не выжил после атаки, а второй находится в критическом состоянии.

Израильская газета The Times of Israel дополнительно сообщает, что одной из жертв нападения стал посланник Хабада раввин Эли Шлангер.

Ранее СМИ опубликовали видео, на котором прохожий обезоруживает одного из преступников, начавших стрельбу на пляже Бонди, где проходило мероприятие, посвященное Хануке. На опубликованных кадрах видно, как мужчина сначала крадется к стрелку, а затем резко хватает его со спины и вырывает дробовик из рук.

