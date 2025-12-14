Реклама

13:18, 14 декабря 2025

Прохожий выхватил дробовик у преступника в Сиднее и попал на видео

Безоружный мужчина выхватил дробовик у преступника, начавшего стрельбу в Сиднее
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Прохожий обезоружил одного из преступников, начавших стрельбу на пляже Бонди в Сиднее, где проходило мероприятие, посвященное Хануке. Видео публикует австралийский новостной портал News.com.au.

На опубликованных кадрах мужчина сначала крадется к злоумышленнику, а затем резко хватает его со спины и вырывает дробовик из рук. После этого он наставляет оружие на преступника, тот падает на землю, а потом медленно отступает.

Ранее стало известно, что отдыхающие на пляже Бонди стали жертвами нападения двух мужчин с огнестрельным оружием. По предварительной информации, не выжили 10 человек.

Дополнительно сообщается, что российские туристы успели уйти с места, где произошло происшествие. По данным СМИ, пара из Сочи отправилась на пляж Бонди, чтобы поучаствовать в празднике, однако за 15 минут перед стрельбой она покинули берег, чтобы успеть в аэропорт.

