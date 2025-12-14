Реклама

13:06, 14 декабря 2025Путешествия

Россияне успели уйти с пляжа в Австралии за считаные минуты до начала стрельбы

Shot: Российские туристы успели уйти с пляжа Бонди в Сиднее до начала стрельбы
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Российские туристы успели уйти с пляжа в Австралии до начала стрельбы двух мужчин по празднующим Хануку людям. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, пара из Сочи отправилась на пляж Бонди, чтобы поучаствовать в празднике. Однако за 15 минут перед стрельбой россияне покинули берег, чтобы успеть в аэропорт.

Ранее стало известно, что неизвестные открыли стрельбу на побережье Сиднея, в результате которой не выжили 10 человек, еще 60 были ранены. Одного из злоумышленников помог обезвредить прохожий.

