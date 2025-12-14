Реклама

12:30, 14 декабря 2025

Двое мужчин открыли стрельбу по отдыхающим на пляже в Австралии

10 человек не выжили из-за стрельбы на пляже Бонди в Сиднее во время Хануки
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: news.com.au

Отдыхающие на пляже в Австралии люди стали жертвой нападения двоих мужчин с огнестрельным оружием. Об этом сообщило издание News.com.

Инцидент произошел 14 декабря около 18:00 на пляже Бонди в Сиднее. Во время мероприятия, посвященного празднику Хануки, двое неизвестных открыли стрельбу по отдыхающим. По предварительной информации не выжили 10 человек.

На данный момент преступники обезврежены: один лишился жизни, другой получил огнестрельное ранение, ему оказывают помощь экстренные службы. Раненых госпитализировали в местные больницы. Власти попросили жителей, а также гостей города воздержаться от поездок на побережье. «На месте происшествия находится полиция, дополнительная информация будет предоставлена ​​по мере поступления», — сообщил представитель правоохранительных органов.

Ранее неизвестный открыл стрельбу в престижном университете в США. Стрельба произошла в здании инженерного и физического факультетов во время выпускных экзаменов.

