16:35, 18 декабря 2025Путешествия

Пассажирам стало плохо из-за странного запаха в салоне самолета

Пассажирам Delta Air Lines стало плохо на рейсе из-за запаха в салоне самолета
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: NataliAlba / Shutterstock / Fotodom

Пассажирам стало плохо из-за странного запаха в салоне самолета Delta Air Lines. Об этом пишет издание People.

Инцидент произошел 16 декабря на рейсе до Техаса (США). Около 6:44 утра по местному времени борт запросил пожарные и медицинские службы в аэропорту Сан-Антонио. После приземления сотрудники скорой помощи осмотрели пятерых пассажиров, которым стало нехорошо в середине полета из-за странного запаха. Они также сообщили, что это мог быть дым.

Пострадавшим не потребовалась госпитализация, а также медицинская помощь. Все подразделения пожарной охраны завершили работу на месте происшествия к 8 утра.

В ноябре самолет авиакомпании United Airlines с сотнями пассажиров прервал полет из-за подозрительного запаха в салоне. Он вернулся в аэропорт вылета, чтобы устранить запах горелой резины.

