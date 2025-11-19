Путешествия
14:12, 19 ноября 2025Путешествия

Самолет с сотнями пассажиров на борту прервал полет из-за запаха горелой резины

Самолет United Airlines совершил аварийную посадку из-за запаха гари в салоне
Алина Черненко

Фото: NataliAlba / Shutterstock / Fotodom

Самолет авиакомпании United Airlines с сотнями пассажиров прервал полет из-за подозрительного запаха в салоне. Об этом пишет Business Insider.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Сан-Франциско в Гонконг. Представитель перевозчика сообщил журналистам, что Boeing 777, на борту которого находились 336 пассажиров и 15 членов экипажа, вернулся в аэропорт вылета и совершил там аварийную посадку, чтобы устранить запах горелой резины.

После приземления лайнер встретили сотрудники экстренных служб. Пассажиров высадили и пообещали доставить в точку назначения другим самолетом.

Один из находившихся на борту путешественников, Винсент Го, рассказал изданию, что примерно через 30 минут после начала полета он увидел за окном клубы дыма и его попутчики запаниковали. По словам Го, экипаж сообщил пассажирам, что воздушное судно возвращается в Сан-Франциско, поскольку пилот почувствовал запах дыма.

В октябре самолет другой американской авиакомпании, Delta Airlines, развернулся в небе из-за неприятного запаха на борту. Позже выяснилось, что источником зловония был испорченный продукт питания, принесенный одним из пассажиров.

    Все новости